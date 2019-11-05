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Новая техника ВС РФ

Спецназ ЦВО получил более 50 единиц автомобильной техники в 2019 году

Техника поступила в отдельные соединения в Самарской и Новосибирской областях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили более 50 единиц автомобильной техники, среди которой бронеавтомобили "Тигр-М СпН" и бронированные капсулы на базе грузовиков "Камаз". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"В 2019 году 53 единицы автомобильной техники получено для соединений специального назначения и разведки Центрального военного округа. Новейшие бронеавтомобили "Тигр-М СпН" и бронированные капсулы на базе грузовиков "Камаз" были испытаны в ходе учений "Центр-2019" и "Нерушимое братство - 2019", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что техника поступила в отдельные соединения спецназа в Самарской и Новосибирской областях. "Всего в 2019 году парк вооружения и военной техники разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) пополнился более чем 100 единицами современных образцов вооружения и специальной техники", - добавили в округе.

5 ноября в России отмечается профессиональный военный праздник России - День военного разведчика. В этот день в 1918 году в Петрограде в составе полевого штаба Красной Армии было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, ставшее прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой. Праздник отмечается в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФНовосибирская областьСамарская область
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