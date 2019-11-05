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В Иркутской области возбуждены дела в отношении 12 человек за незаконную вырубку леса

Ущерб от их деятельности составил более 8,5 млн рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали 12 человек за незаконную вырубку леса в Иркутской области, ущерб от незаконной деятельности составил более 8,5 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержание фигурантов проводилось одновременно по восьми адресам, а также в лесном массиве. Полицейские и оперативники ФСБ доставили в отдел внутренних дел 12 человек. Среди них был и 63-летний руководитель лесоперерабатывающего предприятия, который, предположительно, является лидером организованной группы", - сообщила она.

По словам Волк, возбуждено три уголовных дела ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная вырубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"). Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, превысил 6,5 млн рублей. "В дальнейшем были выявлены еще три участка с незаконными вырубками объемом свыше 340 кубометров на сумму около 2 млн рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела", - добавила официальный представитель МВД.

Как отметила Волк, изъято 29 транспортных средств, включая тяжелую лесозаготовительную технику и дорогостоящие легковые автомобили, а также семь бензопил, свыше миллиона рублей, компьютерная техника и документация, имеющая доказательственное значение по уголовным делам.

В настоящее время суд избрал организатору и двум активным участникам группы меру пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Теги
РоссияИркутская область
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