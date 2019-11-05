Жителя Томска приговорили к шести годам колонии за руководство ячейкой "Свидетелей Иеговы"

ТОМСК, 5 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Томска приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима Сергея Климова. Как установлено судом и следствием, он был организатором в Томске структуры запрещенной в РФ организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы", передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил Климова Сергея Геннадьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 прим. 2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывание наказания назначить в исправительной колонии общего режима", - сказал судья.

Как установлено судом и следствием, Климов является руководителем местной религиозной организации "Северная, Томск" (входит в структуру "Свидетелей Иеговы"). Он проводил богослужения, занимался организацией проповедей в общественных местах и жилых домах, а также собирал пожертвования.

Сам подсудимый вину не признал, заявив, что организатором "Северная, Томск" никогда не был и просто исповедовал религию "Свидетелей Иеговы", что, по его словам, законом не запрещено.