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Спасатели в Новосибирской области третьи сутки ищут пропавших на озере охотников

В поисках двух местных жителей участвуют более 30 человек

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Спасатели МЧС третьи сутки ищут двоих охотников, пропавших на озере Убинское в Новосибирской области, сообщается в вторник на сайте ГУ МЧС региона.

"В Убинском районе Новосибирской области третьи сутки продолжаются поиски двух мужчин, которые отправились на охоту и перестали выходить на связь", - говорится в сообщении. Спасатели обследуют акваторию озера и береговую линию, в том числе с использованием беспилотника.

Двое жителей Новосибирской области 1 ноября на лодке "Сибирячка" с подвесным мотором вышли на озеро Убинское (второе по величине в Новосибирской области, площадью 436 кв. км, с максимальной глубиной два метра). Поиски начались 3 ноября. Спасители не могут использовать в поисках маломерные суда, так как сейчас на озере Убинское по кромке берега образовались полосы льда толщиной до трех сантиметров. Спасатели применяют на водоеме аэробот "Экспедиция" и аэросани "Патруль", а вдоль берега территорию обследуют на вездеходе колесного типа "ТРЭКОЛ".

В поисках участвуют более 30 человек, среди которых сотрудники полиции, местные жители, спасатели областной аварийно-спасательной службы и специалисты МЧС России. Также работают 16 единиц техники.

По данным синоптиков, в области ночью 5 ноября в отдельных районах осадки в виде снега, мокрого снега, ветер до 11 м/с. Температура воздуха днем от -3 до +1 градуса, ночью до -14 градусов. Ночная видимость местами ухудшалась до 0,5 км.

Теги
РоссияНовосибирская область
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