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За торговлю героином через интернет в Сибири задержали шесть человек

У организованной группы изъяли 7 кг наркотиков

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, которая подозревается в распространении героина через интернет-магазин. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, у злоумышленников изъято более 7 кг наркотических веществ.

Установлено, что жительница Омска организовала интернет-магазин, через который распространяла наркотики на территории Новосибирска. В состав преступной группы входили еще ряд людей, каждый из которых выполнял свои обязанности: от руководства и администрирования до оборудования тайников-закладок. "В день они продавали более 2 тыс. доз наркотического средства. Ежемесячный доход превышал 12 млн рублей", - добавила представитель МВД.

В Омске были задержаны лидер организованной группы и трое ее сообщников, которые отвечали за хранение оптовых партий наркотических средств, их фасовку, оборудование тайников-закладок и обналичивание денежных средств. В городе Оби Новосибирской области задержаны при транспортировке очередной оптовой партии героина двое предполагаемых курьеров. "В ходе досмотра их автомобиля в багажном отсеке под обшивкой обнаружено около 5 кг порошкообразного вещества, расфасованного в 10 полиэтиленовых упаковок. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством, героином", - рассказал Волк.

Кроме того, в Омске у одного из жилых домов на 8-й Комсомольской улице найден тайник, в котором находилось более 990 граммов героина. Общая масса изъятых наркотических средств превысила 7 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в особо крупном размере"). Суд арестовал фигурантов.

Теги
РоссияНовосибирская областьОмская область
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