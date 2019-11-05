Фестиваль современного театра "Хаос" в Новосибирске собрал более шести тысяч зрителей

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль актуального театра "Хаос" в новосибирском театре "Старый дом" принял более шести тысяч зрителей за десять дней, сообщила во вторник пресс-служба театра.

"Зрителями международного фестиваля актуального театра "Хаос", который прошел в Новосибирске с 19 по 29 октября, стали более 6 тыс. человек. Новосибирцы и гости города посмотрели 13 спектаклей из России, Польши, Германии, Финляндии", - говорится в сообщении.

Спектакли были поставлены при участии таких театров как "Практика", "Гоголь-центр", "Приют комедианта", "Балтийский дом", "Угол", "Тру", Post, Тeatr Ludowy, Staatsschauspiel, Klockriketeatern. Количество приглашенных участников фестиваля - 250. Кроме того, в его рамках прошли пять публичных встреч, две лекции и 11 обсуждений спектаклей со зрителями. Во время фестиваля работал зрительский клуб, участники которого создали "Манифест современного зрителя".

Также в рамках фестиваля работала арт-резиденция, где под руководством режиссера Михаила Патласова и драматурга Алины Шклярской участники создали проекты, объединенные общей идеей "Эволюция красоты". До старта фестиваль "Хаос" представил пять самостоятельных превью-проектов, одну передвижную инсталляцию и один уличный арт-объект, соединившие театр, науку, современное визуальное искусство, цифровые технологии, фитнес, музыку, культуру повседневности. Перед началом фестиваля театр представил лучшие спектакли для зарубежных театральных критиков. В результате театр получил приглашение представлять новосибирское искусство в Финляндии и Китае.

"Хаос" - это международный театральный фестиваль, который возник в Новосибирске, и собирает в своей афише спектакли актуального искусства. Стартовой площадкой "Хаоса" стал Новосибирский государственный драматический театр "Старый дом".

Театр "Старый дом" был создан в 1933 году, в его репертуаре на сегодняшний день как классические, так и ультрасовременные постановки. Театр побывал во многих городах России, гастролировал по Германии, Польше, Украине, Швеции, Японии, Молдавии, попал в Книгу рекордов области как "Самый гастролирующий коллектив Новосибирска".