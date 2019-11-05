Экс-директор детдома на Алтае получила условный срок за растрату и превышение полномочий

БАРНАУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший руководитель "Топчихинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей" в Алтайском крае признана виновной в растрате и превышении должностных полномочий при взаимодействии с подопечными. Женщина получила 2,5 года лишения свободы условно, сообщается во вторник на официальном сайте СК РФ.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору КГБУ "Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил женщину к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года", - говорится в сообщении.

Установлено, что в феврале 2017 года директор детдома назначила наказание, выходя за пределы полномочий. Она дала незаконное указание троим воспитанникам избить шестерых подопечных, которые самовольно ушли из детдома.

Доказана и причастность директора к присвоению и растрате. В 2016 году она присвоила 138 млн рублей, полученные якобы для приобретения различных товарно-материальных ценностей. Женщина израсходовала их на собственные нужды, а затем предоставила в бухгалтерию подложные документы. Кроме того, ранее она фиктивно трудоустроила знакомую в должности заведующей медицинского кабинета, начисляемые в качестве зараплаты средства несуществующего работника она присвоила. Также в 2014 году осужденная присвоила более 122 тысяч рублей, которые учреждение перечислило на счет предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы, деньги были после перечисления переданы бывшему директору детдома.