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Красноярская прокуратора нашла нарушения в питании кадетов, жаловавшихся на червяков в еде

Проверка выявила, что работники пищеблока в Железногорском кадетском корпусе не следовали технологиям изготовления продукции, а условия ее хранения и сроки годности не соблюдались

ТАСС, 5 ноября. Прокуратура обнаружила нарушения в организации питания в Железногорском кадетском корпусе, учащиеся которого ранее жаловались на червяков в сушках и маленькие порции, сообщается во вторник на сайте прокуратуры Красноярского края.

"Проверкой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к используемым на пищеблоке посуде, инвентарю и технологическому оборудованию, к санитарному состоянию и содержанию помещений пищеблока, хранению столовой посуды и столовых приборов, а также к соблюдению правил личной гигиены персоналом", - говорится в сообщении.

Также прокуратура обнаружила, что работники пищеблока не следовали технологиям изготовления продукции, повара готовили из продуктов, которые не допускаются для реализации в образовательных учреждениях, а условия хранения и сроки годности продукции не соблюдались.

Прокуратура Железногорска проводила проверку материалов местных СМИ. В сентябре 2019 года появились сообщения, что дети сначала жаловались на маленькие порции - ужин мог состоять из вареного яйца, ленивого голубца и салата из морковки. Затем кадеты обнаружили червяков в сушках. Позже компанию-поставщика внесли в черный список, а услуги по организации горячего питания в учреждении перешли к краевому государственном бюджетному учреждению (КГБУ) "Центр питания".

Прокуратура по итогам проверки внесла руководителям КГБУ "Центр питания" и КГБОУ "Железногорский кадетский корпус" представления. В отношении директора КГБУ "Центр питания" возбуждены дела по ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения") и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов").

Теги
РоссияКрасноярский край
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