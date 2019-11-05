Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Омский университет получил субсидию на выведение многолетних и органических сортов пшеницы

Планируется, что культуры будут устойчивы к заболеваниям и вредителям

ОМСК, 5 ноября. /ТАСС/. Омский государственный университет (ОмГАУ) им. П. А. Столыпина и омский сельхозтоваропроизводитель АО "Нива" получили субсидию в размере 217 млн рублей от Министерства науки и высшего образования РФ на выведение многолетних и органических сортов пшеницы, которые не требуют обработки химикатами, а также на сокращение сроков выведения новых культур с 7-8 до 4-5 лет. Об этом сообщается на сайте правительства Омской области.

"Общая стоимость проекта составляет 434 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 217 млн рублей. Срок реализации проекта - 2019-2021 годы", - говорится в сообщении.

Проректор ОмГАУ по научной части Юрий Новиков уточнил ТАСС, что проект выиграл конкурс Минобрнауки РФ по развитию кооперации вузов, научных учреждений и организаций реального сектора экономики для создания высокотехнологичных производств. "Проект софинансируется на условиях 50 на 50, еще 217 млн рублей выделит наш индустриальный партнер, компания "Нива". Мы в проекте идем как исполнители", - сказал Новиков.

Он пояснил, что университет планирует вывести многолетние сорта пшеницы и органические зерновые культуры, которые будут устойчивы к заболеваниям и вредителям. "Сейчас культуры обрабатывают химическими препаратами для борьбы с болезнями. Стоит задача, чтобы новые сорта сами были устойчивы [к заболеваниям], не надо было ничего вносить, но были хорошие урожаи. Это большой вызов для ученых и всего сельского хозяйства", - отметил проректор вуза.

По его словам, омский университет также должен сократить сроки выведения новых сортов культур. "[Необходимо,] чтобы новые сорта, которые будут востребованы и для экспорта, выводились не 7-8, а 4-5 лет. Это задача государственного масштаба, потому что все меняется - болезни, почва, климат, а урожай надо получать стабильный", - подчеркнул Новиков. Он добавил, что ускорение процессов селекции поможет решить и проблему вырождения культур, которые с каждым годом использования становятся более уязвимыми к заболеваниям и теряют в урожайности.

Омская область входит в десятку крупнейших российских производителей зерна, молока и мяса. В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 88,5 млрд рублей, из них продукция растениеводства произведена на сумму 46,2 млрд рублей, продукция животноводства - на 42,3 млрд рублей. В 2019 году было намолочено 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 248,2 тыс. тонн масличных культур, собрано 532,4 тыс. тонн картофеля и овощей.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Региональные телеканалы начнут вещать в цифре во всех субъектах России 29 ноября
Вещание местных телеканалов в цифровом эфире телекомпании ОТР уже началось в Калининградской и Омской областях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС