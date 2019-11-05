Омский университет получил субсидию на выведение многолетних и органических сортов пшеницы

ОМСК, 5 ноября. /ТАСС/. Омский государственный университет (ОмГАУ) им. П. А. Столыпина и омский сельхозтоваропроизводитель АО "Нива" получили субсидию в размере 217 млн рублей от Министерства науки и высшего образования РФ на выведение многолетних и органических сортов пшеницы, которые не требуют обработки химикатами, а также на сокращение сроков выведения новых культур с 7-8 до 4-5 лет. Об этом сообщается на сайте правительства Омской области.

"Общая стоимость проекта составляет 434 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 217 млн рублей. Срок реализации проекта - 2019-2021 годы", - говорится в сообщении.

Проректор ОмГАУ по научной части Юрий Новиков уточнил ТАСС, что проект выиграл конкурс Минобрнауки РФ по развитию кооперации вузов, научных учреждений и организаций реального сектора экономики для создания высокотехнологичных производств. "Проект софинансируется на условиях 50 на 50, еще 217 млн рублей выделит наш индустриальный партнер, компания "Нива". Мы в проекте идем как исполнители", - сказал Новиков.

Он пояснил, что университет планирует вывести многолетние сорта пшеницы и органические зерновые культуры, которые будут устойчивы к заболеваниям и вредителям. "Сейчас культуры обрабатывают химическими препаратами для борьбы с болезнями. Стоит задача, чтобы новые сорта сами были устойчивы [к заболеваниям], не надо было ничего вносить, но были хорошие урожаи. Это большой вызов для ученых и всего сельского хозяйства", - отметил проректор вуза.

По его словам, омский университет также должен сократить сроки выведения новых сортов культур. "[Необходимо,] чтобы новые сорта, которые будут востребованы и для экспорта, выводились не 7-8, а 4-5 лет. Это задача государственного масштаба, потому что все меняется - болезни, почва, климат, а урожай надо получать стабильный", - подчеркнул Новиков. Он добавил, что ускорение процессов селекции поможет решить и проблему вырождения культур, которые с каждым годом использования становятся более уязвимыми к заболеваниям и теряют в урожайности.

Омская область входит в десятку крупнейших российских производителей зерна, молока и мяса. В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 88,5 млрд рублей, из них продукция растениеводства произведена на сумму 46,2 млрд рублей, продукция животноводства - на 42,3 млрд рублей. В 2019 году было намолочено 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 248,2 тыс. тонн масличных культур, собрано 532,4 тыс. тонн картофеля и овощей.