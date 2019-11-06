Товарооборот между Омской областью и Казахстаном за восемь месяцев 2019 года вырос на 22%

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Омской областью и Казахстаном за январь-август 2019 года вырос на 22%, сообщил журналистам на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана губернатор региона Александр Бурков.

"Сегодня для Омской области Казахстан имеет ключевое значение, это главный партнер. Если брать внешнеэкономическую деятельность, то четверть отношений приходится на Казахстан. За восемь месяцев этого года мы наблюдаем рост товарооборота на 22%", - сказал Бурков.

По его словам, экспорт вырос на 23%, импорт - на 19%. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в январе - августе 2019 года товарооборот между областью и республикой составил около $219 млрд.

Омская область, как правило, экспортирует в Казахстан машиностроительную продукцию, продовольственные товары и сырье, продукцию химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них. В структуре импорта - машиностроительная продукция, продовольственные товары и сырье, а также минеральные продукты.

По словам вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева, перспективными отраслями для сотрудничества между республикой и областью является агропромышленный сектор, нефтехимия, финансовая сфера и образование.

Форум проходит в Омске 6-7 ноября. Его участники обсуждают актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. Форум является площадкой для укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения представителей власти и бизнеса России и Казахстана. Организаторами выступают Минэкономразвития РФ и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке Фонда "Росконгресс".