В Омске столкнулись автобус и троллейбус

ТАСС, 6 ноября. Автобус с 15 пассажирами столкнулся утром в среду в Омске с троллейбусом, в салоне которого находились 30 человек, два человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщается на сайте МВД области.

"Установлено, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ-3204 (маршрут № 22) допустил столкновение с пассажирским троллейбусом ЗиУ-682. В результате ДТП два пассажира автобуса обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Как сказали ТАСС в МВД области, причины ДТП пока неизвестны, проводится проверка.