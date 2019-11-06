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В Омске столкнулись автобус и троллейбус

Два человека пострадали

ТАСС, 6 ноября. Автобус с 15 пассажирами столкнулся утром в среду в Омске с троллейбусом, в салоне которого находились 30 человек, два человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщается на сайте МВД области.

"Установлено, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ-3204 (маршрут № 22) допустил столкновение с пассажирским троллейбусом ЗиУ-682. В результате ДТП два пассажира автобуса обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Как сказали ТАСС в МВД области, причины ДТП пока неизвестны, проводится проверка.

Теги
РоссияОмская область
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