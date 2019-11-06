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Один человек погиб при столкновении фургона и легковушки под Омском

По данным ГИБДД региона, грузовик был маркирован рекламой сети "Красное и белое"

ТАСС, 6 ноября. Фургон марки Isuzu утром 6 ноября в районе 63-го километра автодороги Омск - Тара столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего один человек погиб, двое доставлены в больницу. Об этом сообщается в среду на сайте МВД области.

"Установлено, что водитель автомобиля Isuzu - мужчина 1972 г. р. - в районе 63-го км автодороги Омск - Тара выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Datsun. В результате ДТП пассажир автомобиля Datsun - молодой человек 1999 г. р. - погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении

Водитель фургона и его пассажир, чья личность устанавливается, доставлены в медицинское учреждение. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГИБДД региона, грузовик был маркирован рекламой сети "Красное и белое". Причины ДТП устанавливаются.

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РоссияОмская область
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