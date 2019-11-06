Выставка современных сибирских художников пройдет в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Выставка картин современных сибирских художников пройдет 29 ноября в рамках крупнейшего форума культуры за Уралом XIII Международного рождественский фестиваля искусств в Новосибирской области. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС - главный режиссер Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" Алексей Крикливый.

"В преддверии рождественского фестиваля 29 ноября мы запускаем специальную выставку современных сибирских художников. Таких активностей у нас раньше не было. Мы хотим, чтобы искусство развивалось в городе, чтобы к современному искусству было еще больше внимания. Выставка посвящена современному ироническому концептуализму Сибири", - сказал Крикливый.

По его словам, на выставке будут представлены картины художников из многих городов Сибири, в том числе из Красноярска, Омска и Новосибирска.

Международный рождественский фестиваль искусств - это один из крупнейших фестивалей за Уралом, впервые он прошел в декабре 1995 года. С тех пор фестиваль проходит в формате культурного форума без конкурсной основы один раз в два года. Новосибирский академический молодежный театр "Глобус", который является организатором театральной программы фестиваля - один из крупнейших и старейших театров Новосибирска.