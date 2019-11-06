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Иркутские власти начали работу над проектом концертного зала, предложенного Мацуевым

Участок для строительства определен на территории Чертугеевского полуострова

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Разработку концепции и технического задания для строительства концертного зала, которая неоднократно откладывалась на протяжении последних восьми лет, начали в Иркутской области. На 2019 год из бюджета региона на эти цели выделено 20 млн рублей, сообщил в среду на совещании в постпредстве региона в Москве губернатор Сергей Левченко.

"Найти достойное место для того, чтобы и людям было удобно, и место было красивое, - все-таки это очень важно и значимо. Наконец мы в начале этого года вместе с Денисом Леонидовичем (Мацуевым, пианистом, инициатором проекта - прим. ТАСС) побывали на этом месте - это пустырь на берегу Иркутского водохранилища, практически Байкал. Место мы выбрали и сейчас хотели бы, чтобы, оформляя место для этого объекта, концертного зала, мы бы параллельно работали над техническим заданием, архитектурным воплощением. <…> Пока мы на этот год небольшие средства в бюджете заложили, на следующий год тоже", - сказал он.

Общаясь с журналистами Левченко отметил, что работа по созданию концертного зала "начата на бумаге". "Подходы, концепция архитектурная и ландшафтная, акустическая: 20 млн в бюджете на этот год мы заложили и 50 млн рублей - на следующий год как раз для этих этапов работ", - пояснил губернатор.

По материалам информационной справки о строительстве концертного зала, участок определен на территории Чертугеевского полуострова в границах города Иркутск и Молодежного муниципального образования. Согласно концепции объекта, предусмотрено два концертных зала: большой зал с органом на 900-1100 мест и малый на 250-300 мест, необходимый для проведения камерных концертов. На совещания было заявлено, что работу над реализацией проекта планируется в течение пяти лет. Журналистам губернатор пояснил, что минимальный срок, необходимый для работы над проектом, - три года.

Инициатор проекта, советник по культуре при президенте РФ и уроженец Иркутска Денис Мацуев в свою очередь отметил, что важнейшим для создания зала станет участие в проекте ведущего специалиста в области акустического проектирования театрально-концертных залов Ясухисы Тойоты (Япония). "Мы действительно все не один год переживаем за этот проект, Ясухиса Тойота бывал дважды в Иркутске. <…> Этот человек для мира классической музыки легендарный, потому что каждый из его залов - это уникальное детище, буквальное каждое - это памятник, в котором звучит уникальная музыка, и звучит так, что ее слышно с каждого места концертного зала", - сказал пианист.

Теги
РоссияМацуев, Денис ЛеонидовичЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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