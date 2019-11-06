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На Новосибирской ГЭС запустили новый главный щит управления

С его вводом стало возможным управлять всеми технологическими процессами гидроэлектростанции, находясь в одном помещении

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Новый главный щит управления (ГЩУ), отвечающий за информацию о работе всего оборудования гидроэлектростанции, начал работу на Новосибирской ГЭС, его замена заняла 1,5 года. Замена ГЩУ является одним из элементов большой инвестиционной программы станции, сообщил журналистам в среду губернатор Андрей Травников, посетивший станцию.

"Устойчивая работа всего комплекса Новосибирской ГЭС для нас крайне важна, и очень важно, что сегодняшнее событие, оно может быть, самое интеллектуальное - запуск нового управляющего центра станции, нового щита. Это только один элемент большой инвестиционной программы, которая реализуется филиалом "РусГидро" в Новосибирске, это практически полное обновление всего оборудование и основных устройств, конструктивных элементов станции. Еще впереди предстоит ряд мероприятий, в частности, замены генераторов, но большая часть этой программы уже сделана", - сказал Андрей Травников.

В свою очередь директор филиала ПАО "РусГидро" Новосибирская ГЭС Святослав Полтаранин добавил, что замена генераторов позволит увеличить мощность станции с 485 МВт до 560 МВт.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Новосибирской ГЭС, новый щит стал более наглядным, с его вводом стало возможным управлять всеми технологическими процессами гидроэлектростанции, находясь в одном помещении. Это, в свою очередь, повысило надежность работы и скорость действий персонала, в частности, возросла скорость обнаружения проблем в работе.

Новый щит управления состоит из 7 объединенных секций общей длиной 14 метров и высотой 2,7 метра. Помимо самого щита управления в помещении главного щита управления (ГЩУ) был смонтирован фальшпол высотой 22 см для подвода кабельных связей, установлен новый пульт-стол оперативного персонала с автоматизированными рабочими местами, с которых оперативный персонал может управлять оборудованием станции с помощью автоматизированной системы управления технологическим процессом. При этом в помещение ГЩУ появились выделенные зоны технической учебы и зоны отдыха персонала.

О станции

Новосибирская ГЭС была введена в промышленную эксплуатацию в 1961 году, новосибирский гидроузел расположен в Советском районе города, основной поток вырабатываемой на ГЭС электрической энергии идет на Новосибирскую область. До 20% электроэнергии в энергосистеме региона производится на Новосибирской ГЭС.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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