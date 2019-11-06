Омская область намерена восстановить грузовое сообщение по Иртышу с Казахстаном

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Омской области рассматривает возможность восстановления грузооборота с Казахстаном по реке Иртыш, что позволит существенно снизить стоимость перевозки и сохранить автодороги, рассказал на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана губернатор сибирского региона Александр Бурков. Для этого необходимы дноуглубительные работы на реке и увеличение пропуска воды на казахстанских гидросооружениях.

"В советское время между Усть-Каменогорском и Павлодаром (казахстанские города, лежат выше Омска по течению Иртыша) перевозили 9 млн тонн, а сегодня мы перевезли всего 175 тыс. тонн. Уровень воды низкий, река фактически не работает. <…> Если у нас с вами будет принято решение о проработке этого вопроса, <…> есть несколько ключевых моментов. Это - вопросы дноуглубления, пропуска воды из гидросооружений, которые сегодня на территории Казахстана, и, возможно, даже строительство подпорных гидросооружений", - цитирует пресс-служба областного правительства Буркова.

Глава региона подчеркнул, что одним из основных импортеров омского зерна является Казахстан, при этом поставки пшеницы водой составили в 2019 году всего 4 тыс. тонн. По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Ивана Трофимова, доставка грузов между Омском и Павлодаром водным транспортом обходится в 700 рублей/тонна, автотранспортом - в 1700 рублей/тонна и железной дорогой - в 2600 рублей/тонна. Речной грузооборот также позволит разгрузить автомагистрали от крупнотоннажного транспорта и сохранить дороги.

Сибирский регион прорабатывает и возможность экспорта зерна в страны Азиатско-Тихоокеанского региона Северным морским путем через порт Сабетта на Обской дуге Карского моря, отметили в правительстве. В этом случае стоимость доставки зерна до Японии снизится с 11,8 тыс. рублей за тонну при доставке железной дорогой до Дальнего Востока и перегрузке там на морской транспорт до 7 тыс. рублей за тонну.

Омская область входит в десятку крупнейших российских производителей зерна, молока и мяса. В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 88,5 млрд рублей, из них продукция растениеводства произведена на сумму 46,2 млрд рублей, продукция животноводства