Потребности Новосибирской области в тепличных овощах планируется закрыть в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Новосибирская область полностью обеспечит себя овощами закрытого грунта в 2020 году, это станет возможным с введением тепличного комбината "Обской", сообщил журналистам в четверг министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"В сентябре месяце началась реализация по строительству тепличного комбината "Обской" (проект реализует ГК "Горкунов" - прим. ТАСС ). <…> Стоимость проекта 1,2 млрд рублей, и это 6 га закрытого грунта еще дополнительно. Если мы по закрытому грунту имеем в настоящее время площадь 45 га по всем нашим тепличным комбинатам, то здесь мы перешагнем отметку в 50 га, и будет в пределах 51 га площадей закрытого грунта, что позволит нам полностью закрыть потребности Новосибирской области в овощах закрытого грунта", - сказал Лещенко.

По словам Лещенко, в соответствии с нормами потребления, региону необходимо до 15 кг таких овощей на душу населения в год, что составляет около 42 тыс. тонн.

"На эти объемы мы уже в следующем году должны выйти", - сказал он.

Группа компаний "Горкунов" начала строительство тепличного комбината "Обской" площадью более 6 га в Новосибирском районе области, сроки сдачи - ноябрь 2020 года. ГК "Горкунов" имеет в Новосибирской области два тепличных комбината по выращиванию овощей: "Новосибирский" и "Толмачевский". Первый открылся в 2010 году и производит 12 тыс. тонн овощной продукции в год. Первая очередь "Толмачевского" открылась в 2016-м, а вторая - в 2018 году.