Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Потребности Новосибирской области в тепличных овощах планируется закрыть в 2020 году

Власти региона считают, что это станет возможным с введением тепличного комбината "Обской"

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Новосибирская область полностью обеспечит себя овощами закрытого грунта в 2020 году, это станет возможным с введением тепличного комбината "Обской", сообщил журналистам в четверг министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"В сентябре месяце началась реализация по строительству тепличного комбината "Обской" (проект реализует ГК "Горкунов" - прим. ТАСС ). <…> Стоимость проекта 1,2 млрд рублей, и это 6 га закрытого грунта еще дополнительно. Если мы по закрытому грунту имеем в настоящее время площадь 45 га по всем нашим тепличным комбинатам, то здесь мы перешагнем отметку в 50 га, и будет в пределах 51 га площадей закрытого грунта, что позволит нам полностью закрыть потребности Новосибирской области в овощах закрытого грунта", - сказал Лещенко.

По словам Лещенко, в соответствии с нормами потребления, региону необходимо до 15 кг таких овощей на душу населения в год, что составляет около 42 тыс. тонн.

"На эти объемы мы уже в следующем году должны выйти", - сказал он.

Группа компаний "Горкунов" начала строительство тепличного комбината "Обской" площадью более 6 га в Новосибирском районе области, сроки сдачи - ноябрь 2020 года. ГК "Горкунов" имеет в Новосибирской области два тепличных комбината по выращиванию овощей: "Новосибирский" и "Толмачевский". Первый открылся в 2010 году и производит 12 тыс. тонн овощной продукции в год. Первая очередь "Толмачевского" открылась в 2016-м, а вторая - в 2018 году.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Мэр Усолье-Сибирского назвал причину утечки отходов на бывшем химзаводе
По словам Максима Торопкина, инцидент произошел в октябре из-за попытки неизвестных похитить металл на территории "Усольехимпрома"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС