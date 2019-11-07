На трассе в Иркутской области возобновили движение автобусов и фур, перекрытое из-за снега

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Движение автобусов и грузовых автомобилей на автодороге Братск - Усть-Илимск в Иркутской области, ограниченное из-за снегопада, возобновлено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"В 19:10 (14:10 мск) открыли движение на автодороге Братск - Усть-Илимск", - говорится в сообщении.

Для крупногабаритного транспорта дорога была перекрыта около трех часов на участке с 72 по 246 км. На трассе работали дорожные службы, которые занимались отсыпкой полотна.

Дорога Братск - Усть-Илимск является межмуниципальной, она связывает два крупных города на севере Иркутской области.