Под Новосибирском началось строительство селекционно-семеноводческого центра

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Горкунов" начала реализацию проекта по строительству селекционно-семеноводческого центра в Колыванском районе Новосибирской области, инвестиции в проект составят более 500 млн рублей, сообщил в четверг журналистам министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"Ведется активное строительство комплекса по послеуборочной доработке и хранению зерна, назовем его селекционно-семеноводческий центр. Мощность этого селекционно-семеноводческого центра единовременная по хранению - 40 тыс. тонн, в том числе 20 тыс. тонн непосредственно для послеуборочной доработки и хранению семенного материала", - сказал Лещенко.

В ГК "Горкунов" ТАСС пояснили, что предприятие планируется запустить в августе 2020 года, центр будет заниматься производством высококачественных семян, адаптированных под климатические условия региона.

"Объем инвестиций в строительство селекционно-семеноводческого центра [составят] более 500 млн рублей, запустить центр планируется в августе 2020 года. Весной следующего года планируем посеять порядка 10 тыс. га зерновых, бобовых и масличных культур для загрузки предприятия", - сказали в компании, отметив, что проект реализует входящее в ГК "Горкунов" ООО "Сибирский".

По словам Лещенко, в последующие годы компанией планируется строительство селекционно-генетического центра в области животноводства, где будут внедряться самые современные технологии по разведению высокопродуктивного скота. Ранее сообщалось, что инвестиции в проект селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота в ближайшие пять лет составят около 2 млрд руб.

ГК "Горкунов" имеет в Новосибирской области два тепличных комбината по выращиванию овощей: "Новосибирский" и "Толмачевский". Первый открылся в 2010 году и имеет производит 12 тыс. тонн овощной продукции в год. Первая очередь "Толмачевского" открылась в 2016 году, вторая - в 2018. Осенью 2019 года инвестор начал строительство третьего тепличного комбината в регионе - "Обской". Его площадь составит более 6 га, стоимость - 1,3 млрд рублей.