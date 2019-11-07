Мутко: сроки восстановления после паводков половины объектов в Приангарье сорваны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сроки восстановления 20 из 45 объектов, работы на которых должны были быть завершены по программе восстановления Иркутской области после июньских паводков, сорваны. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в регионе, которую он возглавляет.

"Из 211 объектов, которые включены в программные мероприятия, 25 объектов завершены. <...> Мы должны были завершить на сегодняшний день 45 объектов", - сказал он, пояснив, что сроки по 20 объектам по тем или иным причинам сорваны.

На выполнение комплексной программы восстановления Иркутской области после паводков из федерального бюджета будет направлено свыше 41 млрд рублей, из них почти 15 млрд уже выделено на восстановление жилья взамен утраченного или поврежденного. Всего в программу включено 211 объектов, требующих восстановления.

Организация работы по капремонту в поселках

Мутко также сообщил, что работа по проведению капитального ремонта после паводков плохо организована в поселках Соляном, Бирюсе и Октябрьском.