Мутко: сроки восстановления после паводков половины объектов в Приангарье сорваны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сроки восстановления 20 из 45 объектов, работы на которых должны были быть завершены по программе восстановления Иркутской области после июньских паводков, сорваны. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в регионе, которую он возглавляет.
"Из 211 объектов, которые включены в программные мероприятия, 25 объектов завершены. <...> Мы должны были завершить на сегодняшний день 45 объектов", - сказал он, пояснив, что сроки по 20 объектам по тем или иным причинам сорваны.
На выполнение комплексной программы восстановления Иркутской области после паводков из федерального бюджета будет направлено свыше 41 млрд рублей, из них почти 15 млрд уже выделено на восстановление жилья взамен утраченного или поврежденного. Всего в программу включено 211 объектов, требующих восстановления.
Организация работы по капремонту в поселках
Мутко также сообщил, что работа по проведению капитального ремонта после паводков плохо организована в поселках Соляном, Бирюсе и Октябрьском.
"Очень много еще обращений. Прямо скажем, анализируя их работу по капремонту, особенно индивидуальных жилых домов, организована [она] пока еще не на очень высоком уровне. Судя по обращениям граждан, особенно это касается поселков Соляной, Бирюса, поселка Октябрьский Чунского района - там есть семьи, которые не получили положенные свидетельства на капремонт и не могут получить аванс, и это все тянется", - сказал он.
Мутко пояснил, что многие пострадавшие при паводках делают ремонт в своих домах самостоятельно. Так, 728 семьям выплачен аванс в размере 50% на общую сумму 107,8 млн рублей. При этом ремонт завершен только в 38 помещениях.
В общей сложности, по словам вице-премьера, по капительному ремонту принято 2705 заявлений, выдано 1835 свидетельства на сумму 563,1 млн рублей.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.