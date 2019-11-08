Главу Новосибирской области избрали секретарем регионального отделения "Единой России"

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который в конце октября решением генсовета "Единой России" был назначен лидером регионального отделения партии, утвержден в должности. Об этом журналистам в пятницу на XXXVII конференции новосибирского регионального отделения "Единой России" сообщил предыдущий секретарь новосибирского отделения "Единой России" Андрей Панферов.

24 октября президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 регионов РФ исполняющими полномочия секретарей региональных отделений партии, среди них оказался и Травников. Он сменил на этом посту депутата Законодательного собрания региона Андрея Панферова.

"По результатам голосования делегатов конференции секретарем регионального отделения стал Андрей Травников", - объявил Панферов.

Травникова поддержали 184 делегата. Его оппонент, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" в Дзержинском районе Новосибирска Сергей Капишников, получил три голоса.

Ранее в "Единой России" существовала практика, когда главы субъектов РФ возглавляли ее региональные отделения, однако затем она была прекращена, на настоящий момент никто из руководителей регионов не имел таких партийных функций.