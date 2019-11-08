Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

Мальчика госпитализировали, ему провели операцию

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после нападения стаи бродячих собак на 8-летнего ребенка, который получил тяжелые травмы.

На эту тему
Отдать команду, найти забор, достать зонт. Что делать при встрече со стаей собак

Об этом в пятницу говорится в распространенном сообщении ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Нападение произошло в Ленинском районе Красноярска. Отогнать собак от ребенка помогла продавщица одного из магазинов. Мальчик получил тяжелые травмы и в настоящее время госпитализирован, ему провели операцию.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что устанавливаются ответственные должностные лица за отлов и содержание бездомных собак в Ленинском районе.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
В Забайкалье утвердили территориальную схему обращения с отходами
Регион должен перейти на новую систему обращения с ТКО с 1 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС