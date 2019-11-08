В Красноярске возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после нападения стаи бродячих собак на 8-летнего ребенка, который получил тяжелые травмы.

Что делать при встрече со стаей собак

Отдать команду, найти забор, достать зонт. Что делать при встрече со стаей собак

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Об этом в пятницу говорится в распространенном сообщении ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Нападение произошло в Ленинском районе Красноярска. Отогнать собак от ребенка помогла продавщица одного из магазинов. Мальчик получил тяжелые травмы и в настоящее время госпитализирован, ему провели операцию.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что устанавливаются ответственные должностные лица за отлов и содержание бездомных собак в Ленинском районе.