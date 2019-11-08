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На Алтае арестовали главу завода по подозрению в хищении 800 млн рублей

Ранее он был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в Барнаул

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Руководитель холдинговой компании и входящего в нее крупнейшего в России завода по производству котельного оборудования арестован по подозрению в хищении более 800 млн рублей, что привело к банкротству предприятия. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о мошенничестве, в результате которого было похищено свыше 800 млн рублей, - сообщила она. - Он задержан в аэропорту Шереметьево в Москве и доставлен в Барнаул. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

По версии следствия, как отметила Волк, в 2013 году подозреваемый осуществил кредитование своих предприятий в одном из банков по подложным документам. "Кредитные денежные средства в сумме 828 млн рублей были перечислены на расчетный счет завода, а впоследствии выведены на счета различных юридических лиц, что привело к банкротству предприятия", - добавила представитель МВД.

В настоящее время продолжается предварительное расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Теги
РоссияАлтайский край
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