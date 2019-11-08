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На Алтае через федеральный Чуйский тракт открыли мост стоимостью около 3 млрд рублей

Мост протяженностью 305 метров рассчитан на интенсивность движения 30 тыс. автомобилей в стуки

БАРНАУЛ, 8 ноября. Мост через реку Чумыш и две транспортные развязки на федеральной трассе "Чуйский тракт" открыли в пятницу в Алтайском крае. Стоимость объекта составила порядка 3 млрд рублей, сообщил на открытии руководитель ФКУ Упрдор "Алтай" (входит в Росавтодор) Ярослав Долинский

Как сообщал в интервью ТАСС на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года губернатор региона Виктор Томенко, построить объект планировалось за четыре года, контракт между генподрядчиком АО "Сибмост" и ФКУ Упрдор "Алтай" был заключен еще в 2014 году. Из-за сложной финансовой ситуации у генподрядчика в 2016-2017 годах часть запланированных работ не была выполнена. Генподрядчика в регионе менять не стали, но в сентябре 2017 года произошла смена владельцев "Сибмоста". Сроки сдачи объекта в эксплуатацию перенесли.

"Протяженность моста через реку Чумыш - 305 метров, он рассчитан на интенсивность движения 30 тыс. автомобилей в стуки. Общая стоимость объекта порядка 3 млрд рублей, мы выполняли работы с 2014 по 2019 год. Окончание контракта 30 ноября, но сегодня открыли движение по полной схеме", - сказал Долинский.

По его словам, новый мост в три раза шире предыдущего, что позволит обеспечить комфортный проезд. К мосту построены две транспортные развязки - одна для райцентра Тальменка, вторая ведет в села Луговое и Кашкарагаиха. Кроме того, для большегрузного транспорта на участке обустроили две стоянки. Для комфорта жителей вдоль дороги смонтированы шумозащитные экраны, построены тротуары и новые автобусные остановки.

Мост через Чумыш и транспортные развязки были необходимы на этом участке, который находится рядом с границей Новосибирской области и Алтайского края, на трассе большой поток автомобилей, так как Чуйский тракт, ранее также именовавшийся как трасса М52, идет от границы с Новосибирской областью через Алтайский край, Республику Алтай до границы с Монголией. Трассу расширили на этом участке с двух до четырех полос, обновленный участок дороги выполнен по нормативам первой и второй категории. Магистраль протяженностью около 970 км также входит в состав азиатского маршрута Новосибирск - Карачи.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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