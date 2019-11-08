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Паводок в Иркутской области

Иркутским пострадавшим от паводка студентам 1-2 курсов возместят стоимость года обучения

На компенсации направят более 42 млн рублей из областного бюджета

ИРКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области компенсируют стоимость одного года обучения студентам начальных курсов родом из подтопленных территорий, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"До конца года студентам первых и вторых курсов из подтопленных территорий, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в вузах РФ, будет компенсирована стоимость одного года обучения на коммерческой основе", - говорится в сообщении.

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По словам главы региона Сергея Левченко, которые приводятся в сообщении, на компенсации будет направлено более 42 млн рублей из областного бюджета. Позже деньги из федерального бюджета компенсируют дополнительные траты региональной казны.

Он также отметил, что в рамках исполнения поручения президента в Иркутской области ранее 79 студентов первых и вторых курсов колледжей, находящихся в региональном подчинении, переведены на бюджетные места.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов, в которых проживали 5,4 тыс. человек.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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