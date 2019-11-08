Почти 12 тыс. семей Приангарья получили компенсации за пострадавшие из-за паводка огороды

"Компенсации из бюджета Иркутской области получили 11 тыс. 800 семей, у которых в результате поводка летом 2019 года погибли и пострадали огороды, дачные и садовые участки, личные подсобные хозяйства", - сказал он, отметив, что общая сумма выплат составила 538 млн рублей. По словам министра, поддержку из областного бюджета в размере 186 млн рублей уже получили 4,3 тыс. владельцев личных подсобных хозяйств. Еще 7,5 тыс. семей, которые имели посадки в садах, огородах и придомовых участках, получили в общей сложности 352 млн рублей. "Это достаточно существенные суммы, и на сегодняшний день большую часть выплат мы уже произвели", - пояснил министр.

ИРКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области выплатили компенсации за пострадавшие или уничтоженные во время летнего паводка огороды, садовые участки и личные подсобные хозяйства 11 тыс. 800 семьям. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

В то же время он отметил, что сейчас специалисты ведомства продолжают прием и обработку документов, формируют реестры получателей. "Всего из региональной казны предстоит выплатить компенсации более чем 12,3 тыс. граждан, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью на дачных, садовых участках, землях под индивидуальное жилищное строительство, около 1,9 тыс. владельцев личных подсобных хозяйств", - отметил Сумароков. Кроме того, несколько тысяч личных подсобных хозяйств получат доплату разницы между выплаченными из госбюджета средствами и ставками, установленными на уровне области. На эти цели предусмотрено 900 млн рублей.

Министр также напомнил, что первые компенсации сельскохозяйственного ущерба из областного бюджета граждане, пострадавшие в первую волну паводка, получили в августе по указу губернатора Сергея Левченко. Впоследствии глава региона расширил перечень категорий получателей, в него вошли также жители территорий, пострадавших во вторую волну. Кроме того, было принято решение о предоставлении помощи проживающим в привокзальной зоне Тулуна, чьи огороды пострадали от грунтовых вод, поднявшихся в результате обильных дождей и проблем с системами водоотведения.

"Помощь оказывается как через общие механизмы, так и через индивидуальную работу по конкретным случаям, на сегодняшний день из бюджета двух уровней, федерального и областного, только по сельскому хозяйству выплачены компенсации на сумму более 1 млрд рублей", - сказал Сумароков.

В пресс-службе губернатора области напомнили, что на поддержку пострадавших в результате паводка аграриев, помимо областных средств, направлена также федеральная субсидия в размере 475 млн рублей, из которых 465 млн рублей уже доведены до получателей, ими стали 46 сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств и владельцы 2,8 тыс. личных подсобных хозяйств.