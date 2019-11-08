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Самолет Нижневартовск - Новосибирск вернулся в аэропорт по техническим причинам

В СК сообщили, что воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за неубранной стойки шасси

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноября. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку после возвращения в аэропорт из-за неубранной стойки шасси самолета авиакомпании S7, который выполнял рейс из Нижневартовска в Новосибирск. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления.

"Организована доследственная проверка. Самолет вернулся в аэропорт вылета в Нижневартовск, это произошло из-за неубранной стойки шасси. На борту находились 71 пассажир и четыре члена экипажа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются члены экипажа", - сообщили в пресс-службе.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что рейс вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам через 15 минут после взлета, никто из пассажиров не пострадал, воздушое судно заменят.

В представительстве авиакомпании S7 в Нижневартовске подтвердили инцидент. "Все пассажиры получат питание, если необходимо. Пассажиры смогут вылететь в ближайшие четыре часа по маршруту", - заверили в представительстве, не уточнив причин и обстоятельств произошедшего.

В новость в 22:59 мск внесены изменения - добавлена информация о начале проверки. 

Теги
РоссияНовосибирская область
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