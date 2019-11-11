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Против главы рабочего поселка под Новосибирском возбудили дело о превышении полномочий

Дело связано с незаконной передачей земли на сумму 61 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили из-за незаконной передачи земли на сумму 61 млн рублей против главы рабочего поселка Колывань под Новосибирском. Об этом сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Новосибирской области.

"Материалы прокурорской проверки направлены в порядке ст. 37 УПК РФ в следственный орган для дачи правовой оценки. В результате их рассмотрения в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение главой органа местного самоуправления должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 286 УК РФ - лишение свободы на семь лет. Арбитражный суд Новосибирской области принял обеспечительные меры, запретив регистрационные действия.

Первый участок площадью более 30 га в прибрежной зоне реки Обь глава поселка Колывань с населением более 12 тыс. человек в 45 км от Новосибирска передал без проведения конкурса одному из дачных товариществ в аренду на 49 лет в ноябре 2015 года. В марте 2016 года это же дачное обществ получило более 14 га в собственность бесплатно. Стоимость незаконно отчужденных земель по кадастру составила 61 млн рублей.

Теги
РоссияНовосибирская область
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