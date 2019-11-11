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В Приангарье осудили членов преступной группы за махинации с маткапиталом на 36 млн рублей

Двое из восьми человек получили реальные сроки заключения

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области вынес приговор в отношении восьмерых участников преступной группы, которые похитили из федерального бюджета 36 млн рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала. Об этом в понедельник сообщается на сайте Усольского городского суда.

"Суд завершил оглашение приговора в отношении преступной группы из восьми человек, похитивших из федерального бюджета денежные средства на сумму 36 млн рублей, предназначенные для выплаты материнского капитала. <…> Двум из них назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет и 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Остальным назначено наказание на срок от 2 до 3 лет лишения свободы условно. Один осужденный получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, но попал под амнистию", - говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимые размещали объявления об оказании помощи в реализации сертификатов на получение материнского капитала в различных населенных пунктах Иркутской области. Они подыскивали граждан, имеющих в собственности жилые помещения, и склоняли их принять участие в заключении мнимых договоров купли-продажи без фактической передачи денег и жилья. В план по хищению бюджетных средств участников сделок сообщники не посвящали, а полученные деньги перераспределялись между членами преступной группы и владельцами сертификатов.

Теги
РоссияИркутская область
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