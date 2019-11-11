В Омске задержали семь человек по подозрению в распространении марихуаны

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Полицейские разоблачили в Омске деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, а также их распространении. Как рассказала ТАСС в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны семь человек.

По словам Волк, житель Омска организовал группу из числа родственников и знакомых. В частности, мать и сестра в частном доме выращивали коноплю, затем сушили, измельчали и фасовали ее. Остальные сообщники занимались сбытом наркотических средств среди своих знакомых.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий при участии бойцов отряда специального назначения "Гром" на трассе М-51 "Байкал" задержан лидер группы. При осмотре его автомобиля обнаружено более 200 граммов вещества растительного происхождения, - отметила представитель МВД. - Кроме того, по различным адресам в Омской области одновременно задержаны шестеро соучастников. При обысках по местам их проживания изъято более 150 кустов каннабиса, несколько мешков с веществом растительного происхождения и 1000 свертков, приготовленных к сбыту. Согласно заключению экспертизы, изъятое является марихуаной".

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" и "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических веществ) и п. "а" ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Предполагаемый организатор группы арестован, три его соучастника отправлены под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде.