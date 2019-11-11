Имущество новосибирского "Сибсельмаша" выставлено на торги за 1,8 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Имущественный комплекс Новосибирского производственного объединения "Сибсельмаш" (НПО "Сибсельмаш"), ранее являвшегося крупнейшим в регионе машиностроительным предприятием, выставлен на торги единым лотом, начальная стоимость реализации составила более 1,84 млрд рублей, сообщил в понедельник ТАСС исполнительный директор НПО "Сибсельмаш" Константин Андрианов.

"Сейчас мы опубликовали объявление о начале торгов. Начальная цена - более 1, 84 млрд рублей. <…> Дата проведения конкурса 17 декабря", - уточнил он.

Как следует из объявления, размещенного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, в состав лота вошли здания и сооружения, компьютерное, котельное, насосное и производственное оборудование, а также электрооборудование, электродвигатели, автомобили и спецтехника.

"Условие конкурса - наличие [у претендента] лицензии на производство вооружения и военной техники, ну и условие - это сохранение целевого назначения имущественного комплекса. По сохранению целевого назначения Минпромторг России подготовил проект соглашения, которое будут заключать с покупателем на предмет сохранения целевого назначения имущества", - сказал Андрианов.

Он рассчитывает, что "как минимум несколько инвесторов заинтересуются этой сделкой".

Новосибирское производственное объединение "Сибсельмаш" (управляется госкорпорацией "Ростех") - ранее крупнейшее машиностроительное предприятие региона, выпускающее сельскохозяйственную технику и горно-шахтное оборудование. "Сибсельмаш" также изготавливал технологические части для артиллерийского выстрела. "Сибсельмаш" включен в перечень стратегических предприятий страны. Конкурсное производство на заводе введено осенью 2012 года.