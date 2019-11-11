Физкультурный комплекс для игровых видов спорта открылся в приангарском городе Зима

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для игровых видов спорта и занятий легкой атлетикой открылся в городе Зима Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Иркутской области.

"Объект возвели в рамках федеральной целевой программы по развитию физкультуры и спорта, на его строительство было выделено около 110 млн рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, в новом спортивном комплексе оборудован зал площадью более 1,25 тыс. кв. метров, футбольное поле площадью 5,4 тыс. кв. метров, пять раздевалок, трибуна на 100 человек, внутренние помещения. Как ожидается, здесь смогут заниматься группы по легкой атлетике, игровым видам спорта, а также пройдут сдачи норм ГТО.

Выступивший на открытии объекта губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что в рамках профильной областной программы и нацпроекта "Демография" в регионе строится 15 спортивных объектов, еще в 13 проводится реконструкция и капитальный ремонт. "Пусть открытие нового ФОКа со стадионом станет хорошим стимулом для дальнейшего развития физической культуры и спорта в Зиме", - сказал он.

В этой связи в пресс-службе отметили, что в 2020 году в Зиме также появится дом культуры, на месте строительства которого сейчас уже вбиты первые сваи. "В новом здании разместится зрительный зал на 150 мест, зал для хореографии, спортзал, книгохранилище на 15 тыс. томов и читальный зал", - сказали в пресс-службе. Собеседник агентства напомнил, что прежний дом культуры железнодорожников сгорел в 2001 году. "Нет смысла по этому объекту растягивать сроки строительства, мы договорились с мэром и с подрядчиком, что дом культуры будет сдан к концу следующего года", - заверил губернатор региона, слова которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, в следующем году в городе начнут строить новую школу на 352 места. Она придет на смену ныне действующей школе № 10, пострадавшей от наводнения в 1985 году. "Строительство нового здания образовательного учреждения планируется здесь же на земельном участке вместо прежней школы, это типовой проект на 352 места, работы по возведению планируется начать в следующем году", - сказал Левченко. А в конце текущего года, по данным пресс-службы, завершится капитальный ремонт еще одной зимненской школы, где строители уже сменили перегородки, двери и окна, модернизировали инженерные коммуникации и установили новую мебель.

Также, по данным пресс-службы, в будущем году в городе Зима начнут строить детский сад в одном из прилегающих поселков.