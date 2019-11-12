ОНФ сообщило, что поручения президента в пострадавшем от паводка Приангарье не выполняются

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) на основании результатов проведенного мониторинга заявили о невыполнении поручений президента РФ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Многие проблемы пострадавших жителей до сих пор не решены, сообщил во вторник журналистам сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Апанович.

Для контроля за выполнением поручений президента России Владимира Путина, касающихся ликвидации последствий летних паводков в Иркутской области, в ОНФ была создана мониторинговая группа. Ее участники опросили в 15 подтопленных населенных пунктах 305 человек, чтобы выяснить, своевременно и в полном ли объеме пострадавшим оказывается помощь.

"Было четкое поручение президента отработать проблему каждого пострадавшего от паводка. За выполнение поручений отвечает региональная власть, сроки установлены, они срываются. Формальный подход властей к выполнению поручений президента и решению проблем жителей мы видели почти везде, во многих населенных пунктах до сих пор не решены проблемы [пострадавших]. Эта информация передана в федеральные структуры, чтобы помочь решить жителям тот или иной вопрос", - сказал Апанович.

Участники мониторинговой группы сообщили журналистам, что почти 70% опрошенных жителей зоны паводка сказали, что не знают, где получить помощь и как восстановить документы, 90% заявили о проблемах с получением денежных выплат. 57% сообщили, что не согласны с результатами обследования своих домов, но у них нет денег, чтобы оспорить решение комиссии. Пострадавшие вынуждены оплачивать услуги адвокатов, чтобы получить положенные компенсации или жилищный сертификат.

Эксперты ОНФ рассказали журналистам о конкретных случаях, когда пострадавшие жители столкнулись с проблемами, пытаясь получить помощь. Например, в поселке Соляная 86-летняя жительница подала заявление на проведение оценки ущерба имущества еще в августе, но комиссия к ней так и не пришла. Родственники женщины наняли адвокатов, чтобы получить компенсации через суд. В администрации поселка Вознесенский два раза теряли документы, принятые от пострадавших. В этом же населенном пункте один из жителей не получил компенсацию за утерю урожая, потому что не смог зафиксировать ущерб, так как у него не было фотоаппарата. В селе Порог жительнице отказали во всех компенсациях и выплатах, объяснив, что дом не попал в зону затопления, а повреждения получил из-за грунтовых вод. По мнению Апановича, причина невыполнения региональной властью свои обязательств в ее некомпетентности.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.