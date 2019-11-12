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В Кузбассе возбудили дело о публичном оправдании терроризма

Житель Новокузнецка разместил комментарии к посту в соцсети, где оправдывал терроризм как метод борьбы с представителями органов местного самоуправления

КЕМЕРОВО, 12 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе в отношении 26-летнего жителя Новокузнецка, который призывал в социальной сети радикально воздействовать на городские власти, вплоть до организации взрывов. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УФСБ региона.

Мужчина разместил комментарии к посту в соцсети "ВКонтакте", где оправдывал терроризм как метод борьбы с представителями органов местного самоуправления - вплоть до взрывов в Новокузнецке.

"Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма")", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье - лишение свободы на 7 лет.

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РоссияКемеровская область
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