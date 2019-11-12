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Прокуратура внесла представление владельцу полигона ТБО в Бийске, где объявили режим ЧС

С начала ноября компания-владелец ограничила число мусоровозов, которые принимаются на полигоне от регоператора

БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Бийская прокуратура внесла представление на устранение нарушений владельцу полигона ТБО в наукограде Алтайского края, где в понедельник ввели режим ЧС из-за больших объемов мусора, скопившихся в муниципалитете. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.

Режим ЧС был введен в наукограде, где проживают почти 200 тыс. человек, 11 ноября из-за накопившихся в городе твердых коммунальных отходов и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Скопление мусора на улицах города произошло из-за ограничения въезда на полигон регоператора - компании "Спецобслуживание-Центральное". Компания имеет долги перед полигоном.

"В целях защиты прав неопределенного круга лиц прокурором Бийска внесено представление владельцу полигона ООО "Спецобслуживание-плюс" об устранении нарушений, которые создают неблагоприятные последствия в виде ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния города и нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду. Руководителю регионального оператора ООО "Спецобслуживание-Центральное" прокурором города Бийска объявлено предостережение о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры Алтайского края, спор между региональным оператором в сфере обращения ТКО ООО "Спецобслуживание-Центральное" и владельцем полигона захоронения твердых коммунальных отходов ООО "Спецобслуживание-плюс" о размере и порядке взимания платы за размещение регоператором на полигоне отходов длится более полугода. Сейчас спор находится на рассмотрении в Арбитражном суде региона. С начала ноября 2019 года ООО "Спецобслуживание-плюс" ограничило число мусоровозов, которые принимаются на полигоне от регоператора. Из-за этого на контейнерных площадках города скопились невывезенные коммунальные отходы - это ухудшило санитарную обстановку в городе.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что в городе планируется очистить семь площадок, по которым и был объявлен режим ЧС. Вывезти мусор планируется в течение трех рабочих дней - до среды включительно. Две из семи свалок уже ликвидированы, в общей сложности вывезено более 40 тонн отходов. Средства на данные цели выделены из местного бюджета.

Ранее в мэрии сообщили ТАСС, что планируют выставлять счета хозяйствующим субъектам, которые занимаются вывозом мусора на территории города, после того, как власти наукограда самостоятельно решат проблему. В пресс-службе добавили, что сборы населения за вывоз мусора в городе составляют около 90%. Режим ЧС действует с 00:00 местного времени 11 ноября (20:00 мск 10 ноября).

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