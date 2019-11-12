Из школы в Барнауле эвакуировали более тысячи человек из-за задымления

БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в одной из школ Барнаула Алтайского края. Из-за задымления эвакуированы более тысячи человек, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Сегодня утром в школе № 128 по адресу Северный Власихинский проезд, 34 произошло короткое замыкание в распределительной коробке в административном кабинете второго этажа. Возникло задымление, были эвакуированы 1048 человек - школьников и сотрудников. После отключения электроэнергии очаг задымления ликвидирован", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Чтобы проветрить помещения от дыма занятия первой смены отменили. По информации городского комитета по образованию, помещение, где произошло замыкание, обесточено. Обследовано состояние всей электропроводки - угрозы нахождения в здании нет, школа может работать в обычном режиме. Занятия во второй смене будут проведут по расписанию.