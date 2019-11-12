В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП с участием автобуса

КРАСНОЯРСК,12 ноября. /ТАСС/. В Назаровском районе Красноярского края в ДТП автомобиля УАЗ и рейсового автобуса пострадали три человека. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении регионального управления МВД.

ДТП произошло около 11:00 (07:00 мск) на 49-м километре автодороги Ачинск - Ужур - Троицкое. По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Шарыпово - Назарово - Красноярск.

"В момент аварии в салоне автобуса находились 18 пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля УАЗ, двое пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью с ушибами", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.