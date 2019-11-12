Прокуратура возбудила дело в отношении директора приюта для престарелых в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 12 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Кузбассе возбудила дело в отношении директора частного приюта для престарелых и инвалидов "Серафим" в Ленинск-Кузнецком районе, на который поступали жалобы на плохое обращение с постояльцами и ненадлежащие условия пребывания. Проведенная проверка подтвердила факты нарушений, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

"По фактам нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемического законодательства прокурор района возбудил в отношении генерального директора центра "Серафим" дела об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что работники приюта неуважительно обращались с постояльцами, а условия пребывания в учреждении не соответствовали требованиям. Спальные комнаты были переполнены пациентами, помещения нуждались в ремонте и не были оборудованы комплектом мебели по числу пациентов, эвакуационный выход был заблокирован кроватями. Кроме того, работники кухни в учреждении не имели санитарных книжек, не было и документов о качестве продуктов. Прокуратура вынесла гендиректору центра представление об устранении нарушений.

Как ранее сообщал ТАСС, учреждение было включено в реестр поставщиков социальных услуг с 2017 года и могло претендовать на получение компенсации из бюджета за услуги, оказанные пациентам с инвалидностью.

В конце октября местные СМИ в Кузбассе распространили информацию о ненадлежащем обращении с пациентами в частном приюте "Серафим" и опубликовали снимки, на которых пожилой инвалид в приюте лежит на полу. Также сообщалось, что персонал грубо обращается с престарелыми людьми, инъекции пациентам делают сотрудники без специального медицинского образования, а эвакуационные выходы заблокированы.