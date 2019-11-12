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Сильные снегопады в Западной Сибири вызвали большие пробки в Новосибирске и Томске

По данным синоптиков, осадки закончатся в течение суток

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Первые за нынешнюю зиму снегопады и сильный ветер, которые принес циклон, идущий с севера Европейской части России, вызвал большие пробки на территории Новосибирской и Томской областей. В ближайшие дни непогода затронет также Кузбасс и Алтай, осложнив работу коммунальных служб в регионах Западной Сибири, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренад Ягудин.

"Сегодня идут снегопады разной степени интенсивности в Томской, Новосибирской областях, с некоторым опозданием они охватят Кузбасс и перейдут на Алтай. В регионах Западной Сибири отмечается порывистый ветер силой до 20 м/с, на Алтае ветер может достигать опасной силы - 25 м/с. Температура в Новосибирской и Томской областях сегодня и завтра будет довольно высокой - ночью от минус 4 до минус 9 градусов, местами до минус 14 градусов, днем от нуля до минус 5 градусов. Это связано с тем, что сейчас мы находимся в теплом секторе циклона. Не исключены гололедные явления, налипания мокрого снега". - сказал Ягудин.

Как сообщили ТАСС в Западно-Сибирском гидрометцентре, ожидается, что снегопады закончатся в течение суток. В Новосибирской области и прилежащих регионах он завершится днем 14 ноября. Преимущественно без осадков пройдет 15 ноября, а ветер ослабеет до 10-14 м/с. Однако морозы в Западной Сибири будут достигать минус 25 градусов, а по северным районам - минус 32 градусов.

Борьба со снегопадом в Томске и Новосибирске

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска, в связи с ухудшением погодных условий 12 ноября для расчистки улиц мобилизовано 219 единиц техники. Городские службы подготовлены к снегопаду и работают в соответствии с намеченными планами. За прошедшие сутки на улицах был высыпан противогололедный реагент в размере 61,6 тонн, вывезено 252 кубометра снега. В мэрию поступило 13 обращений от жителей города в связи с осадками.

По информации сервиса 2ГИС, в Новосибирске зафиксированы 9-балльные пробки, которые затронули основные магистрали в Октябрьском и Центральном районах города. Как сообщили местные СМИ, сотрудники ГИБДД разворачивают большегрузные автомобили на подъездах к городу для снижения аварийности.

В пресс-службе компании "Новосибирскавтодор", которая занимается строительством и содержанием автодорог в Новосибирской области, сообщили, что сейчас в режиме онлайн обстановку на региональных и федеральных трассах отслеживают более 200 метеокомплексов с видеокамерами. По ним диспетчеры "Новосибирскавтодор" отслеживают метеоусловия на дороге, видимость, состояние дорожного покрытия и пробки. Организовано взаимодействие со службами ГИБДД, МЧС и службой эвакуации.

В Томске из-за непогоды мэр Иван Кляйн 12 ноября поручил городским службам перейти на усиленный режим работы и задействовать максимум сил и техники, чтобы убрать улицы и подготовить город к похолоданию, которое придет на смену снегопадам с 14 ноября. По информации сервиса 2ГИС, в Томске зафиксированы 6-балльные пробки.

"По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе может опуститься до минус 20 градусов в ближайшие дни. Специалисты подразделений администрации Томска и ресурсоснабжающих компаний будут работать в режиме повышенной готовности. Бригады МБУ "ТомскСАХ" продолжат работу по очистке дорог и тротуаров от снега и наледи для обеспечения безопасности горожан", - сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснил ТАСС глава "ТомскСАХ" Евгений Якуба, в настоящее время на дороги города выведены 130 единиц техники - максимально возможное количество, в настоящий момент этих сил достаточно. На базе предприятия есть резерв из еще 20 автомобилей, но они потребуется для вывоза снега и пока в них нужны нет.

Теги
РоссияАлтайКемеровская областьНовосибирская областьТомская область
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