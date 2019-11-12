Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Топилин сообщил, что проект реконструкции ВПП в Барнауле согласован с Минтрансом

Глава Минтруда России ранее был определен куратором Алтайского края со стороны правительства

БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы в Барнауле согласован в Министерстве транспорта РФ, что позволяет начать его реализацию. Об этом заявил во вторник глава Минтруда России Максим Топилин журналистам после рабочего совещания по вопросам подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

"Нам удалось согласовать с Министерством транспорта вопросы, связанные с началом реконструкции взлетно-посадочной полосы. Принципиального решить этот вопрос, чтобы он начал уже реализовываться", - сказал он. Глава Минтруда России определен куратором региона со стороны правительства России с целью подготовки комплекса мер по ускоренному развитию региона.

"Нам удалось согласовать вопросы, связанные с поддержкой сельского хозяйства и субсидированием уже в следующем году, ориентировочно до 200-300 млн рублей дополнительно по линии Минсельхоза России пойдет на поддержку производителей", - добавил министр.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
МИД КНР назвал "Силу Сибири" стратегическим проектом по сотрудничеству Китая и России
В декабре проект будет введен в эксплуатацию, отметили в ведомстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС