Топилин сообщил, что проект реконструкции ВПП в Барнауле согласован с Минтрансом

БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы в Барнауле согласован в Министерстве транспорта РФ, что позволяет начать его реализацию. Об этом заявил во вторник глава Минтруда России Максим Топилин журналистам после рабочего совещания по вопросам подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

"Нам удалось согласовать с Министерством транспорта вопросы, связанные с началом реконструкции взлетно-посадочной полосы. Принципиального решить этот вопрос, чтобы он начал уже реализовываться", - сказал он. Глава Минтруда России определен куратором региона со стороны правительства России с целью подготовки комплекса мер по ускоренному развитию региона.

"Нам удалось согласовать вопросы, связанные с поддержкой сельского хозяйства и субсидированием уже в следующем году, ориентировочно до 200-300 млн рублей дополнительно по линии Минсельхоза России пойдет на поддержку производителей", - добавил министр.