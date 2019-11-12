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Увеличение госсубсидий сэкономит в бюджете Алтайского края до 250 млн рублей

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что субсидии на госпроекты будут составлять применительно к региону не 93%, а 99% по всем направлениям

БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Федеральные субсидии Алтайскому краю будут составлять 99% от необходимой суммы, что позволит высвободить до 250 млн рублей в бюджете региона, который ранее софинансировал порядка 7% средств на госпроекты, реализующиеся в крае. Об этом сообщил во вторник журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во время рабочей поездки в регион.

Алтайский край попал в список десяти регионов со слабой экономикой, куратором региона был назначен глава Минтруда. Министерство в 2019 году запустило пилотный проект по анализу причин бедности в нескольких регионах страны, в том числе в Алтайском крае. В регионе идет подготовка индивидуальной программы социально-экономического развития края.

"Правительство приняло решение, что субсидии, которые поступают, <...> будут составлять применительно к Алтайскому краю не 93%, а 99% по всем направлениям субсидирования. Это любые меры поддержки, которые финансируются из федерального бюджета. С Министерством экономики Алтайского края посмотрел, сколько это приблизительно будет дополнительных ресурсов, которые образуются в бюджете. <…> Это порядка там 200-250 млн рублей", - сказал Топилин.

Он отметил, что в связи с такой поддержкой можно рассчитывать на определенные изменения в крае. По его словам, на данный момент рассматривается, как в будущем году будет финансироваться индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края.

"Это, возможно, резервный фонд, сейчас рассматриваются различные дополнительные варианты, <...> бюджет находится во втором чтении, идет поиск ответов на все эти вопросы. Что касается мероприятий - нам, как мне кажется, удалось договориться с профильными министерствами в Москве - Минтранс, Минсельхоз, Минпром, Минстрой, Минздрав, Минкультуры, Минспорт - все министерства, которые участвуют в согласовании программы", - резюмировал Топилин.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссияАлтайский край
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