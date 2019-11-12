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Худрук драмтеатра в Новосибирске уволился после информации о переносе реконструкции

По словам Сергея Афанасьева, ему сообщили, что сроки реконструкции здания театра сдвинуты на 2022-2023 годы
Художественный руководитель Новосибирского драматического театра Сергей Афанасьев Андрей Березкин/ТАСС
Описание
Художественный руководитель Новосибирского драматического театра Сергей Афанасьев
© Андрей Березкин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Создатель и художественный руководитель известного в Новосибирске драматического театра Афанасьева Сергей Афанасьев написал заявление об уходе после того как ему сообщили, что сроки реконструкции здания театра сдвинуты на 2022-2023 годы, сообщил Афанасьев журналистам во вторник.

Ранее в интервью журналу "Театр" худрук драмтеатра Сергей Афанасьев заявил, что намерен покинуть свой пост после более чем 30-летнего руководства учреждением, поскольку не имеет необходимых условий для работы. Театр много лет размещается в подвале и части первого этажа здания в центре города, и сейчас арендодатель требует освободить помещения, где находится гардероб и зрительское фойе, что фактически приведет к невозможности работать и закрытию учреждения. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила ТАСС, что администрация города ведет поиски нового помещения для театра.

"Когда в феврале здесь было большое собрание по театральному марафону, <...> было принято решение, что Минкультуры берет на себя обязательства финансировать реконструкцию здания театра "Пионер" для размещения драмтеатра. И я подумал, что мой вопрос решили, тем более что обещано было начать реконструкцию даже не с 2020 года, а с июня 2019 года с включением правительства региона, которое помогает мэрии, финансируя это за свой счет <…>. Моей спокойности хватило до октября, когда я случайно в текущей работе оказался в кабинете и.о министра культуры. Я позволил себе задать вопрос по реконструкции "Пионера", и он сказал мне, что решение о финансировании "Пионера" отодвинуто на 2022-2023 год <…>, я не нашел никакого другого решения, как подать в отставку, и я принес заявление <...> и зарегистрировал 11 ноября", - сказал Афанасьев.

О театре

Театр Афанасьева на протяжении всей своей истории - около 30 лет - не имеет собственной сцены. Он неоднократно переезжал на разные площадки: размещался в здании театра "Дом актера", в ДК им. Октябрьской революции, кинотеатре "Победа" и в последние годы - в подвале недалеко от главной площади города. В 2017 году мэрия Новосибирска решила предоставить театру помещение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию, но к ней не могли приступить из-за отсутствия экспертизы на проектно-сметную документацию. В декабре 2018 года проект все же прошел экспертизу, на реконструкцию здания необходимо около 450 млн рублей.

Сергей Афанасьев создал театр в 1987 году. Он поставил более 60 спектаклей в Новосибирске, других городах России и Франции. Обладатель премии в области культуры и искусства мэрии Новосибирска "Человек года" (1997 г.), премии "За мужество и огромный вклад в культурную жизнь города "Золотой ключ" (2003 г.), золотой медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" (2018 г.). Сам театр имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей. Сергей Афанасьев также является президентом Новосибирского государственного театрального института.

Теги
РоссияНовосибирская область
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