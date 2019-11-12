Новосибирский Академгородок станет одной из площадок VII Транссибирского арт-фестиваля

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Программу камерной музыки покажут в Доме ученых в новосибирском Академгородке в рамках VII Транссибирского арт-фестиваля, в программе примут участие знаменитые итальянские музыканты - виолончелист Марио Брунелло и пианист Андреа Луккезини, сообщил во вторник журналистам художественный руководитель фестиваля скрипач Вадим Репин.

"Будет концерт в Академгородке. Как-то так получилось, что мы несколько обошли вниманием Академгородок, и нужно это исправлять. Поэтому будет показана программа камерной музыки в Академгородке, также мы ее повторим в зале Каца (Новосибирской государственной филармонии - прим. ТАСС). Марио Брунелло и пианист Андреа Луккезини, составят мне компанию на этих вечерах камерной музыки. [Будет исполнено] трио Бетховена, трио Шостаковича", - сказал Репин.

Он отметил, что организаторы фестиваля "постарались учесть" юбилей Людвига ван Бетховена - 250 лет со дня рождения, который будет отмечаться в 2020 году, поэтому на фестивале будет представлено большое количество сочинений композитора.

VII Транссибирский арт-фестиваль откроется 20 марта в Новосибирске и продлится до 8 апреля. События российской части форума пройдут в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Тобольске, а также в городах Новосибирской области и Красноярского края. Фестиваль проводится с 2014 года.