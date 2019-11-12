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Новосибирские власти планируют создать упаковочный кластер

По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, есть серьезная потребность в упаковочной продукции у крупных инвесторов, заходящих в регион

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют объединить основные предприятия, производящие упаковочные материалы, в единый региональный кластер. Потребность существует со стороны крупных инвесторов, приходящих в Новосибирскую область, сообщил во вторник исполняющий обязанности министра экономического развития региона Лев Решетников в региональном пресс-центре ТАСС.

"У нас есть центр развития, который занимается подготовкой упаковочного кластера. Мы планируем сейчас все наши компании, не только [компанию, производящую бумагу, картонную тару и гофрированную упаковку], АО "Новосибирский КБК", но и [фирму, производящую полимерную упаковку], ООО "Нео-Пак" презентовать <...> как кластер, потому что существует серьезная потребность в упаковочной продукции у крупных инвесторов, заходящих в регион", - сказал Решетников.

По его словам, предполагается, что кластер возглавит фирма АО "Новосибирский КБК", которая подготовила широкую инвестиционную программу для развития собственного производства.

АО "Новосибирский картонно-бумажный комбинат" ("Новосибирский КБК") зарегистрировано в Новосибирской области в 2007 году. Компания занимается производством гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.

Новосибирская компания "Нео-Пак" основана в 2009 году. "Нео-Пак" выпускает широкий спектр гибких упаковочных пластмассовых материалов для различных отраслей промышленности (пищевой, химической), а также заказных, серийных и курьерских пакетов.

Теги
РоссияНовосибирская область
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