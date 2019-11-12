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В Минэнерго не уверены, что вторая в Приангарье энергокомпания готова к зимнему сезону

Глава ведомства Александр Новак отметил, что в "Облкоммунэнерго" в ходе выездных мероприятий министерства были зафиксированы существенные недостатки эксплуатации

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Готовность региональной компании "Облкоммунэнерго" в Иркутской области, пострадавшей летом при паводках, к отопительному сезону вызывает опасения Министерства энергетики РФ. Об этом во вторник сообщил глава министерства Александр Новак на всероссийском селекторном совещании.

"Облкоммунэнерго" принадлежит Иркутской области, это госпредприятие. В собственности компании более 13% электросетей в регионе, она обслуживает 390 тыс. потребителей - как физических, так и юридических лиц, - и является второй по величине среди электросетевых компаний в регионе.

"В этом году особое внимание уделялось, безусловно, оценке готовности объектов электроэнергетики на пострадавших от паводка территориях, и здесь бы хотел сказать о том, что Иркутская энергосетевая компания в Иркутской области готова к прохождению ОЗП (осенне-зимнего периода), не вызывает опасений, компанией выполнены все требования по готовности. В настоящее время вызывает опасение готовность компании субъектовой - это "Облкоммунэнерго", где в ходе выездных мероприятий Минэнерго были зафиксированы существенные недостатки эксплуатации", - сказал он.

При этом министр отметил, что в Дальневосточном федеральном округе, где от паводка пострадали Приморский, Хабаровский края, Амурская область и Еврейская автономная область, энергокомпаниями в полном объеме выполнены все предъявляемые им требования.

Также Новак назвал два региона, в которых не первый год снижаются запасы резервного топлива: Иркутская и Кемеровская области. В Приангарье опасения вызывают запасы топлива в городе Байкальск, а в Кузбассе - обеспечение Центральной ТЭЦ в столице региона.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияИркутская областьКемеровская область
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