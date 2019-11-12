Мэр Дивногорска в Красноярском крае ушел в отставку

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Мэр города Дивногорска в Красноярском крае 66-летний Егор Оль ушел в отставку по собственному желанию. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства региона.

"Сегодня губернатор края Александр Усс провел встречу с главой города Дивногорска Егором Олем. В ходе беседы руководитель муниципалитета сообщил, что покидает свой пост по собственному желанию. Александр Усс принял отставку главы Дивногорска", - говорится в сообщении.

Оль в прошлом был генеральным директором Дивногорского завода низковольтной аппаратуры. В 2010 году был избран главой Дивногорска.

Дивногорск - город с населением 30 тыс. человек, расположен в 20 км от Красноярска, там расположена Красноярская ГЭС.