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Международный и внутренний аэропорты Красноярского края планируют объединить до конца года

По словам губернатора Александра Усса, решение обеспечит единую систему управления и логистику

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют до конца года решить вопрос с объединением международного аэропорта Красноярска ( прежнее название - Емельяново) и внутрирегинального аэропорта Черемшанка в единый комплекс. Об этом в среду сообщил на брифинге губернатор края Александр Усс.

"До конца года примем решение об объединении аэропортов Черемшанка и Емельяново, чтобы обеспечить единую систему управления, логистику. Самое главное - удобство для пассажиров. Зачем нашим землякам, прилетающим из Туры и Кодинска (города Красноярского края - прим. ТАСС) в Черемшанку, получать багаж, ехать в Емельяново, регистрироваться, снова проходить все процедуры чтобы вылететь в Москву и куда-то еще. Если это будет единый комплекс, одна регистрация в туре, доставка багажа", - сказал Усс.

Аэропорт Черемшанка используется для выполнения полетов по местным маршрутам и обслуживания транзитных воздушных судов. Он находится в непосредственной близости от международного аэропорта Емельяново - главного аэропорта Красноярска.

Аэропорт Красноярска (прежнее название - Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров. Компания "Аэрофлот" заявила, что в 2020 году создаст в аэропорту авиахаб. Планируется, что через три года после этого годовой пассажиропоток "Аэрофлота" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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