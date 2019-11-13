В мэрии Новосибирска пока не подписали заявление об увольнении худрука театра Афанасьева

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Заявление об увольнении Сергея Афанасьева - художественного руководителя известного в городе драматического театра Афанасьева, заявившего о своем уходе после проблем с помещением театра, в мэрии пока не подписано. Власти города планируют в течение двух недель подобрать новую площадку или разработать другие варианты для сохранения театра, сообщила ТАСС в среду вице-мэр Анна Терешкова.

Накануне на пресс-конференции худрук драмтеатра Сергей Афанасьев заявил, что намерен покинуть свой пост после более чем 30-летнего руководства учреждением, поскольку не имеет необходимых условий для работы. Театр много лет размещается в подвале и части первого этажа здания в центре города, и сейчас арендодатель требует освободить помещения, где находится гардероб и зрительское фойе, что фактически приведет к невозможности работать и закрытию учреждения. Афанасьев также сообщил журналистам, что узнал о переносе сроков реконструкции здания театра "Пионер" для размещения драматического театра Афанасьева на 2022-2023 год.

"Мы сделаем все, чтобы Сергей Афанасьев остался в театре. И мы сейчас как раз отрабатываем все варианты, и с предпринимателем, на чьей территории находится театр, и ищем новые помещения, для того чтобы, возможно, переехать театру. Мы договорились с Сергеем Афанасьевым через две недели встретиться и переговорить окончательно. Заявление не подписано", - сказала Терешкова.

Создатель и художественный руководитель театра Сергей Афанасьев сообщил ТАСС, что планирует отработать две недели, как того требует закон. "Если они (городские власти - прим. ТАСС) предприняли какие-то меры, они должны меня пригласить и обсудить это со мной. Пока ничего подобного не было. [О том, останусь ли я на посту или нет] можно будет поговорить после того, как они предоставят помещение", - сказал Афанасьев.

О театре

Театр Афанасьева на протяжении всей своей истории - около 30 лет - не имеет собственной сцены. Он неоднократно переезжал на разные площадки: размещался в здании театра "Дом актера", в ДК им. Октябрьской революции, кинотеатре "Победа" и в последние годы - в подвале недалеко от главной площади города. В 2017 году мэрия Новосибирска решила предоставить театру помещение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию, но к ней не могли приступить из-за отсутствия экспертизы на проектно-сметную документацию. В декабре 2018 года проект все же прошел экспертизу, на реконструкцию здания необходимо около 450 млн рублей.

Сергей Афанасьев создал театр в 1987 году. Он поставил более 60 спектаклей в Новосибирске, других городах России и Франции. Обладатель премии в области культуры и искусства мэрии Новосибирска "Человек года" (1997 г.), премии "За мужество и огромный вклад в культурную жизнь города "Золотой ключ" (2003 г.), золотой медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" (2018 г.). Сам театр имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей. Сергей Афанасьев также является президентом Новосибирского государственного театрального института.