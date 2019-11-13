Реализация пяти крупных инвестпроектов "Енисейской Сибири" начнется в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Реализация пяти крупных проектов "Енисейской Сибири" (объединяет инвестпроекты Красноярского края, Хакасии и Тувы) начнется в 2020 году, сообщил в среду губернатор края Александр Усс на брифинге.

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.

"Подготовка [инвестпроектов "Енисейской Сибири"] к запуску - дело непростое. Мы рассчитываем в первом квартале 2020 года принять соответствующие законы по региональным инвестиционным проектам, и в следующее полугодие, по меньшей мере, по пяти крупным проектам, таким как "Медвежий ручей", "Арктик Палладий", "Полюс золото" на севере Красноярского края и ряд других, работы стартуют", - сказал глава региона.

Компания "Арктик Палладий" создана в 2018 году как совместное предприятие "Норникеля" и "Русской платины" для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района. Вкладом "Норникеля" в уставный капитал СП стала лицензия на разработку Масловского месторождения, вкладом "Русской платины" - лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения. Компании владеют равными долями в СП - по 50%.

Карьер "Медвежий ручей" входит в Южный кластер компании "Норникель", куда входят также северная часть месторождения Норильск-1, рудник "Заполярный" и Норильская обогатительная фабрика.

Базовый сценарий развития активов Южного кластера предполагает строительство новых добывающих мощностей под отработку карьерным способом мощностью 4 млн т, расширение мощности шахты "Заполярная" с 1,2 до 2 млн т, расширение и модернизацию хвостового хозяйства Норильской обогатительной фабрики, а также развитие базовой инфраструктуры, необходимой для проекта. Добыча первой руды с открытых горных работ на карьере "Медвежий ручей" планируется уже в 2021 году, а в 2024 году суммарные добывающие мощности достигнут 6 млн т. После выхода на целевые показатели "Медвежий ручей" может стать одним из мировых лидеров среди производителей металлов платиновой группы.