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В аэропорту Новосибирска пассажирку привлекли к ответственности за дебош на борту самолета

По данным полиции, 32-летняя женщина вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников и пассажиров не реагировала, использовала нецензурную лексику

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Полицейские в аэропорту Толмачево в Новосибирске привлекли к ответственности пассажирку бизнес-класса самолета, который прилетел из Москвы, за агрессию и использование нецензурной лексики на борту. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что экипажу воздушного судна, прибывшего из Москвы, требуется помощь правоохранителей. "Полицейские установили, что 32-летняя женщина на борту самолета вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников и пассажиров не реагировала, использовала нецензурную лексику, в связи с чем командиром авиалайнера ей было выдано письменное предупреждение с требованием соблюдать правила поведения", - сообщила представитель МВД.

В настоящее время, как отметила Волк, уроженка Новосибирской области доставлена в дежурную часть полиции. В отношении нее составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Теги
РоссияНовосибирская область
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