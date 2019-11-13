В аэропорту Новосибирска пассажирку привлекли к ответственности за дебош на борту самолета

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Полицейские в аэропорту Толмачево в Новосибирске привлекли к ответственности пассажирку бизнес-класса самолета, который прилетел из Москвы, за агрессию и использование нецензурной лексики на борту. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что экипажу воздушного судна, прибывшего из Москвы, требуется помощь правоохранителей. "Полицейские установили, что 32-летняя женщина на борту самолета вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников и пассажиров не реагировала, использовала нецензурную лексику, в связи с чем командиром авиалайнера ей было выдано письменное предупреждение с требованием соблюдать правила поведения", - сообщила представитель МВД.

В настоящее время, как отметила Волк, уроженка Новосибирской области доставлена в дежурную часть полиции. В отношении нее составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").